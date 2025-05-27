İngiltere Premier Ligi'nde 38. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nde 38. hafta, Fulham ile Man. City arasındaki müsabaka ile noktalandı.

Man United, kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'a karşı üstünlük kurarak 2-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 42 puana ulaştı. Konuk Aston Villa ise bu mücadaleden eli boş döndü.

REKLAM advertisement1

Zorlu müsabakada ev sahibi Liverpool, rakibi Cry.Palace ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Liverpool toplamda 84 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Liverpool mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 53'e yükseltti.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Man. City, ev sahibi Fulham'ı deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Man. City puanını 71'e yükseltmeyi başardı.

Chelsea, Nott. Forest'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Chelsea bu mücadeleden sonra toplam puanını 69 yaparken Nott. Forest ise 65 puanda kaldı.

AFC Bournemouth, ligin 38. haftasında Leicester'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.

Everton, 38. haftada oynanan mücadelede Newcastle Utd.'u 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Everton böylece 48 puana yükseldi. Everton'u ağırlayan Newcastle Utd. ise 66 puanda kaldı.