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İngiltere de greve gidiyor: Heathrow Havalimanı'nda onlarca uçuş iptal

British Airways, güvenlik çalışanlarının grevi nedeniyle 31 Mart-9 Nisan'da Paskalya Bayramı'nı da içine alan dönemde Heathrow Havalimanı'ndaki iniş ve kalkışlı günlük 32 uçuşu iptal edecek.

Giriş: 28.03.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere de greve gidiyor: Heathrow Havalimanı'nda onlarca uçuş iptal
HABERTURK.COM / AA

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Unite sendikasının üyeleri olan ve Heathrow Havalimanı'nda görevli 1400 güvenlik çalışanı ücret artışı anlaşmazlığı nedeniyle greve gidecek.

Grev 31 Mart'ta başlayacak ve Paskalya Bayramı olan 9 Nisan'da sona erecek. Bu dönem boyunca, British Airways, günlük 32 uçuşunu iptal edecek.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

British Airways'in kaynak gösterildiği haberlerde ayrıca, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların 24 saat içinde alternatif uçuşlara yönlendirileceği veya bilet ücretlerinin tamamen geri ödeneceği bilgisine yer verildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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