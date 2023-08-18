İngiltere'de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşire hakkında karar
İngiltere'de 2015-2016'da 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire hakkında karar açıklandı.
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33 yaşındaki Hemşire Lucy Letby, 2015-2016 yılları arasında Countess of Chester Hastanesi'nin yenidoğan ünitesinde 7 bebeği öldürmekten suçlu bulundu.
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Letby'nin Countess of Chester Hastanesi'nde bebeklere hava enjekte ederek, zorla süt vererek ve insülinle zehirleyerek onları öldürdüğü belirtildi.
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EVİNDE NOTLAR BULUNMUŞTU
İngiltere'de 2015-2016'da 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs eden hemşirenin evinde "Ben kötüyüm.", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm." yazılı notların bulunduğu bildirilmişti.
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Notların birinde "Yanlış bir şey yapmadım ve ellerinde kanıt yok, neden saklanmak zorundayım?" ifadesinin yazılı olduğu, bir diğer notta ise "Ben kötü biriyim.", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm." şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtilmişti.
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İddialar okunurken hakkındaki cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarını reddeden hemşire Letby, herhangi bir tepki göstermemişti.
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* Haberin görselleri Associated Press, Cheshire Constabulary'den servis edilmiştir.