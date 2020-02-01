Hükümet olarak görevlerinin ulusu bir araya getirme ve ülkeyi ileriye taşıma olduğunu vurgulayan Johnson, "Bu gece söylenecek en önemli şey, bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, gerçek bir ulusal yenilenme ve değişim zamanı. Bu, yeni bir çağın şafağı." değerlendirmesinde bulundu.