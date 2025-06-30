İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Richarlison bombası!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılıların, Tottenham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Richarlison'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte detaylar...
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Leroy Sane transferiyle Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın flaş bir ismin daha peşine düştüğü öne sürüldü.
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İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison'u renklerine bağlamak istiyor.
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Kulüplerin transfer konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü, ancak Tottenham'ın bonservisle satmak istediği aktarıldı.
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Richarlison, geride kalan sezonda Tottenham'da 24 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 5 gol ile 2 asist üretti.
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Richarlison'un Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
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Kariyerinde America-MG, Fluminense, Watford, Everton ve Tottenham formaları giyen Richarlison için toplam 111.98 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
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