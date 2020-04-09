Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, adım adım İngiltere yolunda. Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin milli sol bekin peşinde olduğuna dair iddialar artarken Hasan Ali'nin takımdan ayrılmaya hazırlanan

Ben Chilwell’in yerini dolduracağı kaydedildi. İngiliz basını, 30 yaşındaki Hasan Ali için "Tecrübesiyle bu görevin altından kalkar" yorumunu yaptı.

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