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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de tartıştığı karısını öldüren koca intihar etti | Son dakika haberleri

        İnegöl'de tartıştığı karısını öldüren koca intihar etti

        Bursa İnegöl'de tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldüren koca aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 07:29 Güncelleme: 15.06.2025 - 07:29
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        Tartıştığı karısını tabancayla öldürüp intihar etti
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        İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta dört katlı binanın üçüncü katında oturan Hatice ve Murat C. çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla karısını vuran koca aynı silahla intihar etti.

        Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        POLİS EKİPLERİ ÇİFTİ ÖLÜ BULDU

        Polis, evin kapısını kırıp içeri girdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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        #Bursa
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