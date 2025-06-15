İnegöl'de tartıştığı karısını öldüren koca intihar etti | Son dakika haberleri

İnegöl'de tartıştığı karısını öldüren koca intihar etti | Son dakika haberleri

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta dört katlı binanın üçüncü katında oturan Hatice ve Murat C. çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla karısını vuran koca aynı silahla intihar etti.

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Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ ÇİFTİ ÖLÜ BULDU

Polis, evin kapısını kırıp içeri girdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.