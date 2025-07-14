İnegöl'de Kültür Sanat Festivali başladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 38'incisi düzenlenen Kültür Sanat Festivali kortej ve törenlerle başladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 38. Kültür Sanat Festivali, 13–20 Temmuz tarihleri arasında kortej ve törenlerle başladı.
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Festival kapsamında İnegöl Kaymakamlık binasına ve kent genelindeki farklı noktalara bayraklar asılarak etkinliklerin resmi başlangıcı yapıldı.
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Açılış kortejine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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Dans ve folklor ekiplerinin canlı gösterileri, yürüyüşe renk kattı. Halk, ellerindeki bayraklarla yürüyüşe destek verirken, evlerinin balkonlarındaki izleyiciler alkışlarla coşkuya eşlik etti.
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Festival haftası boyunca konserler, sanat sergileri, halk oyunları gösterileri ve çok sayıda kültürel etkinlik planlanıyor.
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