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        Haberler Gündem Güncel İnegöl'de festival başladı | Son dakika haberleri

        İnegöl'de Kültür Sanat Festivali başladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 38'incisi düzenlenen Kültür Sanat Festivali kortej ve törenlerle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:07
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          Bursa'nın İnegöl ilçesinde 38. Kültür Sanat Festivali, 13–20 Temmuz tarihleri arasında kortej ve törenlerle başladı.

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          Festival kapsamında İnegöl Kaymakamlık binasına ve kent genelindeki farklı noktalara bayraklar asılarak etkinliklerin resmi başlangıcı yapıldı.

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          Açılış kortejine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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          Dans ve folklor ekiplerinin canlı gösterileri, yürüyüşe renk kattı. Halk, ellerindeki bayraklarla yürüyüşe destek verirken, evlerinin balkonlarındaki izleyiciler alkışlarla coşkuya eşlik etti.

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          Festival haftası boyunca konserler, sanat sergileri, halk oyunları gösterileri ve çok sayıda kültürel etkinlik planlanıyor.

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