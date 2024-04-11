İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Pek çok dizi, Ramazan Bayramı tatili haftası sebebiyle yayınlarına bir hafta ara verdi. 11 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı listesine göre; İnci Taneleri bu akşam ekranlara gelmeyecek. Onun yerine bu akşam saat 20:00'de Şarkılar Bizi Söyler yayınlanacak.