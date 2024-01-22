İnanılmaz Örümcek Adam filminin konusu nedir? İnanılmaz Örümcek Adam oyuncuları kimler?
İnanılmaz Örümcek Adam (The Amazing Spider-Man) 22 Ocak Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Marc Webb tarafından beyaz perdeye aktarılan film, James Vanderbilt, Alvin Sargent ve Steve Kloves tarafından kaleme alınmıştır. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile İnanılmaz Örümcek Adam filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte İnanılmaz Örümcek Adam filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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İnanılmaz Örümcek Adam filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, "İnanılmaz Örümcek Adam filminin konusu nedir? The Amazing Spider-Man oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...
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İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "ben kimim?, nereye aitim?" sorunları daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye kör kütük aşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor’ın laboratuvarı çıkar. Artık hiçbir şey Peter Parker eskisi gibi olmayacaktır...
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İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Andrew Garfield
Emma Stone
Denis Leary
Sally Field
Martin Sheen
Irfan Khan
Chris Zylka
Stan Lee
Rhys Ifans
Embeth Davidtz
Michael Barra
Skyler Gisondo
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