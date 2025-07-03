İmam maaşı açıklanan enflasyon oranı sonrası merak konusu oldu. Din görevlilerin aldıkları maaşlar TÜİK enflasyon oranına göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Peki 2025 Temmuz memur zammına göre imam, vaiz, muezzin maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı imam maaşı 2025