İller Bankası 12 ilde 111 arsa satıyor: Arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
İller Bankası 12 ilde 111 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Yüzde 35 peşin ve 24 ay vade seçeneği ile istediği arsayı alacakların, İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek müzayedeye katılması için önceden belirlenen katılım teminatı tutarını ödemesi gerekiyor. Peki, muhtelif arsalar hangi illerde yer alıyor? İşte, detaylar...
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İller Bankası, 12 ilde 111 arsayı satıyor. Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek satışların yanı sıra çevrim içi olarak da teklif vermenin münkün olduğu açık artırmaya katılım için belirlenen teminat tutarının ödenmesi gerekiyor. İşte, 12 ilde yapılması planlanan 111 arsa satışına dair detaylar...
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İLLER BANKASI 12 İL 111 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
İller Bankası 12 ilde yer alan 111 arsanın satışını İstanbul ve Ankara'da yapacak, isteyenler çevrim içi olarak da tekif verebilecek. Satış, saat 10.30'da başlayacak. Müzayede salonlarının adresleri şöyle;
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
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111 ARSA HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
111 arsa, Bursa, Balıkesir, Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Mersin, Antalya, Ankara, Adana, Samsun, Kütahya'da yer alıyor.
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12 İLDE 111 ARSA SATIŞININ ÖDEME PLANI NEDİR?
Alıcılar istedikleri arsayı yüzde 35 peşin ve 24 ay vade seçeneği satın alabilecek.
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111 ARSA SATIŞI İÇİN BELİRLENEN KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,
Muhammen bedeli 100.001 TL – 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen bedeli 1.000.001 TL – 10.000.000 TL olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen bedeli 10.000.001 TL – 25.000.000 TL olan gayrimenkuller için 1.250.000 TL,
Muhammen bedeli 25.000.001 TL – 55.000.000 TL olan gayrimenkuller için 2.750.000 TL,
Muhammen bedeli 55.000.001 TL – 100.000.000 olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,
Muhammen bedeli 100.000.001 TL – 900.000.000 olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,
Muhammen bedeli 900.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 20.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.