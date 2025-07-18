İller Bankası, 12 farklı ilde yer alan toplam 111 muhtelif arsayı satışa sunuyor. Yüzde 35 peşinatla ve 24 ay vadeli ödeme seçeneği ile alıcılarını bekleyen arsalar için, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmalara katılmak isteyenlerin belirlenen katılım teminatını yatırması gerekiyor. Peki, satışa çıkan bu muhtelif arsalar hangi şehirlerde yer alıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…