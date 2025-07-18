İller Bankası 12 ilde 111 arsa satıyor: Arsa satışı nerede, ne zaman yapılacak, arsalar hangi ilde?
İller Bankası, Türkiye genelinde 12 ilde bulunan toplam 111 adet arsayı satışa çıkarıyor. Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak gerçekleştirilecek açık artırmanın yanı sıra, internet üzerinden çevrim içi teklif verme imkânı da sunuluyor. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen geçici teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. İşte, satışa sunulan bu arsalarla ilgili merak edilen ayrıntılar…
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İller Bankası, 12 farklı ilde yer alan toplam 111 muhtelif arsayı satışa sunuyor. Yüzde 35 peşinatla ve 24 ay vadeli ödeme seçeneği ile alıcılarını bekleyen arsalar için, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmalara katılmak isteyenlerin belirlenen katılım teminatını yatırması gerekiyor. Peki, satışa çıkan bu muhtelif arsalar hangi şehirlerde yer alıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
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İLLER BANKASI 12 İL 111 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
İller Bankası 12 ilde yer alan 111 arsanın satışını İstanbul ve Ankara'da yapacak, isteyenler çevrim içi olarak da tekif verebilecek. Satış, saat 10.30'da başlayacak. Müzayede salonlarının adresleri şöyle;
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
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111 ARSA HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
111 arsa, Bursa, Balıkesir, Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Mersin, Antalya, Ankara, Adana, Samsun, Kütahya'da yer alıyor.
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12 İLDE 111 ARSA SATIŞININ ÖDEME PLANI NEDİR?
Alıcılar istedikleri arsayı yüzde 35 peşin ve 24 ay vade seçeneği satın alabilecek.
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111 ARSA SATIŞI İÇİN BELİRLENEN KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,
Muhammen bedeli 100.001 TL – 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen bedeli 1.000.001 TL – 10.000.000 TL olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen bedeli 10.000.001 TL – 25.000.000 TL olan gayrimenkuller için 1.250.000 TL,
Muhammen bedeli 25.000.001 TL – 55.000.000 TL olan gayrimenkuller için 2.750.000 TL,
Muhammen bedeli 55.000.001 TL – 100.000.000 olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,
Muhammen bedeli 100.000.001 TL – 900.000.000 olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,
Muhammen bedeli 900.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 20.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.