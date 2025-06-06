Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin İLK KOLTUK SAHİBİNİ BULDU! Survivor 6 Haziran Cuma 1. final koltuğunu kim kazandı? Survivor final koltuğunun sahibi kim oldu?

        Survivor 6 Haziran Cuma ilk final koltuğunu kim kazandı?

        Survivor 2025'te İstanbul finali için oyunlar başladı. Bireysel mücadele sonrasında İstanbul'daki ilk final koltuğunun sahibi netlik kazanacak. Peki, Survivor'da ilk koltuk sahibi kim oldu, final koltuğunu alan isim açıklandı mı?İşte 6 Haziran Cuma Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 18:50 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da mücadele tüm hızıyla sürüyor. Final heyecanı yaklaşırken final koltuğu için yapılan mücadele gündemdeki yerini aldı. Peki, Survivor 6 Haziran Cuma kim elendi, kim gitti? Survivor adaya kim veda etti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        • 2

          İLK FİNAL KOLTUĞUNUN SAHİBİ KİM OLDU?

          İstanbul finalinin birinci ismi Batuhan Karacakaya oldu.

        • 3

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Adaya veda eden isim Meryem Kasap oldu.

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan kıyasıya bir mücadele içine girdi. Kıran kıran anlara sahne olan finalde, Batuhan rakibine üstün gelerek ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

        • 4

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Sevgi-Adem

          Ayşe-Meryem

        • 5

          SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

          Meryem

          Adem

          Sevgi

          Ayşe

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Adem ve Sevgi arasında oynanan düello sonucunda Adem Kılıççı, Sevgi karşısında 5-0 galip gelerek potadan çıkmayı başardı. Bu sonuca göre Sevgi düello finaline yükselen isim oldu.

          Ayşe ve Meryem arasında gerçekleşen yarı final düellosunda ise kazanan isim 5-3'lük skorla Ayşe Yüksel oldu.

          Survivor'da böylece düello finalinin adı Sevgi, Meryem oldu.

          Survivor'da elenen yarışmacı düello finalinin ardından belli olacak. Adaya veda eden yarışmacı 5 Haziran Perşembe günü belli olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Saldırıların gölgesinde bayram
        Saldırıların gölgesinde bayram
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        Habertürk Anasayfa