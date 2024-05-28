2. PARTNERİNİZİN EV GİBİ HİSSETTİRMESİ

Lisanslı bir ilişki terapisti Jaime Bronstein, siz ve partneriniz birbirinizi "ev" olarak gördüğünüzde bunun sonsuz sevginin harika bir işareti olduğunu söylüyor. Yani Bronstein, "her ne kadar klişe olsa da sanki onları ezelden beri tanıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Onların yanındayken kalbinizde bir dinginlik hissedersiniz." cümleleriyle ev gibi hissettirmeyi tanımlıyor.