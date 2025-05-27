İlhan Şeşen'in şarkıları, belediye hoparlörlerinden dinletildi

Akciğer kanseri nedeniyle dün hayatını kaybeden Türk pop müziğinin namı diğer 'Amca'sı İlhan Şeşen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı Haberi Görüntüle

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla belediyenin anons sisteminden İlhan Şeşen'in 'Ellerimde Çiçekler', 'Gurbet Türküsü', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Aşk Layık Olanda Kalmalı', 'Rüzgar' ve 'Gördüğüme Sevindim' gibi şarkıları dinletildi.

Şarkıları; bazı esnaf iş yerlerinin kapısına çıkarak müziğe kulak verirken, kimi vatandaşlar ise yürürken durup dinledi.

Kentte yaşayan Nurhan Özcan, yaptığı açıklamada, İlhan Şeşen'in çok değerli bir sanatçı olduğunu ve ölüm haberine çok üzüldüğünü belirterek; "Çok hüzünlendim. Son günlerde böyle değerlerimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.