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        Haberler Magazin Cristiano Ronaldo'nun oğlu da kendisinin izinde

        Cristiano Ronaldo'nun oğlu da kendisinin izinde

        İlerlemiş yaşına rağmen Cristiano Ronaldo'nun nasıl başarıyla futbol oynamaya devam ettiği, paylaştığı bir fotoğrafla da gözler önüne serildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:14
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        'Tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu' olarak adını, futbol tarihine yazdıran Cristiano Ronaldo, 41 yaşında olmasına rağmen mesleğini başarıyla icra etmeye devam ediyor.

        Gerek oynadığı Suudi Arabistan'ın Al - Nassr Futbol Kulübü'nde gerek Portekiz milli takımında başarılı performansını golleriyle süsleyen Cristiano Ronaldo, her fırsatta başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu söylüyor.

        Tarihe geçmesine, milyarlarca dolarlı servete sahip olmasına rağmen emekli olmayı düşünmeyen Cristiano Ronaldo, bu konuda; "Vücudum ne zaman 'Artık yeter' derse futbolu o zaman bırakacağım' diyor.

        41 YAŞINDAKİ DEĞERİ 12 MİLYON EURO

        Cristiano Ronaldo'nun güncel piyasa değeri; 12 milyon Euro olarak belirlendi. Ronaldo, 2024 - 2025 futbol sezonunda Al Nassr Futbol Kulübü'nde 3.547 dakika sahada kalırken, 35 gol attı.

        Görünen o ki Cristiano Ronaldo'nun vücudunun 'Artık yeter' demesine epeyce bir süre bulunuyor. Zira; Ronaldo'nun paylaştığı bir fotoğraf, bunu en belirgin şekilde gözler önüne seriyor.

        Oğlu Angel dos Santos Aveiro ile birlikte verdiği pozda Cristiano Ronaldo'nun kaslı vücudu görenleri, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Söz konusu fotoğraftan anlaşılan o ki oğlu da kendisinin yolunda ilerliyor.

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        #Cristiano Ronaldo
        #PORTEKİZ
        #Milli Takım

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