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İstanbul'un ilçe ilçe olası deprem senaryosu ortaya çıktı! İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olursa can kaybı sayısı böyle olacak!

İlçe ilçe olası deprem senaryosu ortaya çıktı! İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olursa can kaybı sayısı böyle olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayımlanan olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından gündeme geldi. İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem olursa 39 ilçede olası can kaybı sayısı ve yıkılan bina bilgisi, olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında yer aldı. İşte, İBB ilçe ilçe deprem risk haritası...

Giriş: 15.02.2023 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında hazırladığı  '39 İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları' gündeme geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olurken gözler olası İstanbul Depremi'ne çevrildi. Yayınlanan kitapçıkta, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde deprem olması halinde ilçe ilçe can kayıpları ve yıkılan bina sayıları açıklandı. İşte, İstanbul ilçe ilçe can kaybı sayısı  ve yıkılan bina bilgilerine ilişkin merak edilenler...

  • ADALAR 

    Bu çalışma ile 2019 yılında DEZİM ve KRDAE Deprem Ana Bilim Dalı işbirliği ile hazırlanan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kapsamında üretilmiş olan veriler; DEZİM tarafından Adalar ilçesi için mahalle bazlı olarak yeniden derlenmiş ve Adalar ilçesine öznel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

  • Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Adalar’daki binaların ortalama %23’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %29’unun hafif, %30’unun orta, %12’sinin ağır ve %6’sının da çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Adalar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 6.393’dür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Adalar’daki binaların ortalama %48’inin (yaklaşık 3.050 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 3.343 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

    ADALAR OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ARNAVUTKÖY

    Bu çalışma ile 2019 yılında DEZİM ve KRDAE Deprem Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kapsamında üretilmiş olan veriler; DEZİM tarafından Arnavutköy ilçesi için mahalle bazlı olarak yeniden derlenmiş ve Arnavutköy ilçesine öznel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Arnavutköy’deki binaların ortalama %78’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %15’inin hafif, %5’inin orta, %1’inin ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Arnavutköy’de, analiz edilen toplam bina sayısı 31.948’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Arnavutköy’deki binaların ortalama %6’sının (yaklaşık 1.988 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 29.960 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

  • Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.

     

    Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Arnavutköy’de can kaybı ve ağır yaralı olmayacağı ve 34 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir. Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur. Arnavutköy’de Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 5.815 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 17.445 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

    ARNAVUTKÖY OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ATAŞEHİR

    Bu çalışma ile 2019 yılında DEZİM ve KRDAE Deprem Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kapsamında üretilmiş olan veriler; DEZİM tarafından Ataşehir ilçesi için mahalle bazlı olarak yeniden derlenmiş ve Ataşehir ilçesine öznel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Ataşehir’deki binaların ortalama %63’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %24’ünün hafif, %10’unun orta, %2’sinin ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Ataşehir’de, analiz edilen toplam bina sayısı 27.583’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Ataşehir’deki binaların ortalama %12’sinin (yaklaşık 3.350 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 24.233 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

  • Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.

    Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Ataşehir’de ortalama 89 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 47 kişinin ağır yaralanabileceği ve 330 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.
    Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur. Ataşehir’de Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 14.702 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 44.106 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

    ATAŞEHİR OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • AVCILAR

    Bu çalışma ile 2019 yılında DEZİM ve KRDAE Deprem Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kapsamında üretilmiş olan veriler; DEZİM tarafından Avcılar ilçesi için mahalle bazlı olarak yeniden derlenmiş ve Avcılar ilçesine öznel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Avcılar’daki binaların ortalama %39’unun hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %34’ünün hafif, %21’inin orta, %5’inin ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Avcılar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 26.762’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Avcılar’daki binaların yaklaşık %27’sinın (yaklaşık 7.039 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 19.723 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

  • Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.

    Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde,  Avcılar’da ortalama 465 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 239 kişinin ağır yaralanabileceği ve 1.385 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

     

    Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur. Avcılar’da Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 34.941 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 104.823 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

    AVCILAR OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BAĞCILAR OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BAHÇELİEVLER OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BAKIRKÖY OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BAŞAKŞEHİR OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BAYRAMPAŞA OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEŞİKTAŞ OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEYKOZ OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEYLİKDÜZÜ OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEYOĞLU OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BÜYÜKÇEKMECE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ÇATALCA OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ÇEKMEKÖY OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ESENLER OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ESENYURT OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

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  • ŞİLE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ŞİŞLİ OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • TUZLA OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ÜMRANİYE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ÜSKÜDAR OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ZEYTİNBURNU OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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