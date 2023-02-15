ARNAVUTKÖY

Bu çalışma ile 2019 yılında DEZİM ve KRDAE Deprem Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kapsamında üretilmiş olan veriler; DEZİM tarafından Arnavutköy ilçesi için mahalle bazlı olarak yeniden derlenmiş ve Arnavutköy ilçesine öznel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Arnavutköy’deki binaların ortalama %78’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %15’inin hafif, %5’inin orta, %1’inin ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Arnavutköy’de, analiz edilen toplam bina sayısı 31.948’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Arnavutköy’deki binaların ortalama %6’sının (yaklaşık 1.988 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 29.960 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.