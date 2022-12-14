İlaç fiyatlarını belirleyen Euro kur değeri artırıldı
İlaç fiyatlarını belirleyen Euro değeri aralık ayında yüzde 36.77 artıran karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüzde 36.77’lik artışla ilaçta Euro sabit kuru 10.75 TL olarak uygulanacak. Euro’nun piyasadaki seviyesi ise 19.81 TL seviyesinde. Bu yıl ilaçta bu son düzenleme ile 3’üncü kez ilaç Euro fiyatı güncellenmiş oldu. 2021 Şubat ayına göre sabit ilaç Euro kuru yüzde 135 artırılmış oldu. Yılbaşında Şubat 2022’de ise bu Euro kuru 6.29’a yükseltilmişti.