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        Haberler Gündem Güncel İkinci Timur Cihantimur vakasında tahliye! | Son dakika haberleri

        İkinci Timur Cihantimur vakasında tahliye!

        İstanbul Eyüpsultan'da mart ayında arızalanan UTV'yi kontrol ederken hafif ticari aracın çarptığı 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak hayatını kaybetmişti. Kaçan sürücünün yakalandığı facia ise yine aynı bölgede çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'u akıllara getirmişti. Korkunç kazada açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, yol kenarındaki sürücüye çarparak kaçan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası ile tahliye kararı verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:31 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:31
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        İkinci Timur Cihantimur vakasında tahliye!
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        Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine sebep olan ve 6 gün sonra yakalanan sanığın davasında karar açıklandı.

        İHA'nın haberine göre mahkeme sanığı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti, ayrıca sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verildi.

        SEGBİS İLE BAĞLANDI

        Eyüpsultan'da 22 Şubat 2025'de yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen ve 6 gün sonra yakalanan sanık Mahmut Yücedağ'ın (56) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Yücedağ Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Hayatını kaybeden Muhammed Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

        "BİR ZARARLARI VARSA BUNU DA KARŞILAMAK İSTERİM"

        Duruşmada savunma yapan sanık Yücedağ, yaşanan durumdan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Vefat eden şahsın ailesine başsağlığı diliyorum, bu olay kesinlikle bilerek ve isteyerek olmamıştır, bir zararları varsa bunu da karşılamak isterim. O gün kar yağışlıydı. Yolda temkinli bir şekilde yolcumu alarak yoluma devam ettim. Ben kesinlikle hiç bir şey görmedim. Hiç bir kastım ve kusurum bulunmamaktadır. Bu nedenle beraatımı talep ederim" dedi.

        "BANA DÜNYALARI VERSE BENİM OĞLUM GERİ GELMEYECEK"

        Acılı baba Soner Koçak ise söz alarak, "Bana dünyaları verse benim oğlum geri gelmeyecek. Yolda o gün herhangi bir kar bulunmamaktaydı. Savunmaları kabul etmiyorum, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu. Alınan avukat beyanlarının ardından duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını talep etti.

        3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE KARARI

        Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mahmut Yücedağ'ı ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumunu da dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık Yücedağ'ın sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına da hükmetti.

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