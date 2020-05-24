Sosyal medya kullanıcısına göre bu yüzüğün yeşil ametist taşından yapıldığı söylenmiş. Bunun üzerine internet kullanıcısı 42 dolara yüzüğü satın almış. Ancak kuyumcuya gösterdiğinde yüzüğün çok nadir bulunan yeşil elmastan yapıldığını ve değerinin 8 bin doların üzerinde olduğunu öğrenmiş.