KURALA UYMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIM UYGULANDI

Yapılan denetim ve uygulamalar kapsamında, 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere de yaklaşık 93 milyon lira idari para cezası uygulandığının bilgisi verilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda, ⁠söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay ve 6 bin kilometre kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır. İkinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecektir. Yetki belgesi olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde 3 ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dahil edilecektir. Bu kapsamda noterlikler, söz konusu satışları engellemeye devam edecek ve denetimler sürecektir."