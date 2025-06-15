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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki motosiklet çarpıştı! Sürücüleri öldü! | Son dakika haberleri

        İki motosiklet çarpıştı! Sürücüleri öldü!

        Antalya'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücüler Hasan Yılmaz ile Ömer Faruk Karakoç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:29
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        İki motosiklet çarpıştı! Sürücüleri öldü!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler Hasan Yılmaz (21) ile Ömer Faruk Karakoç (24) hayatını kaybetti. Karakoç'un, 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Yılmaz idaresindeki motosiklet, Antalya yönüne ilerlediği sırada karşı yönden gelen Ömer Faruk Karakoç'un kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

        Hasan Yılmaz
        Hasan Yılmaz

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Hasan Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer motosikletin sürücüsü Karakoç ise ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Burada tedaviye alınan Ömer Faruk Karakoç doktorların tüm çabasına karşın saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Yapılan kontrolde, Karakoç'un 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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