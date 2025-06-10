İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

'Yumurcak' filmindeki 'Çitlenbik' karakteriyle hafızalara kazınan, Afrika kökenli Türk oyuncu İhsan Küçüktepe, 63 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu; "Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

REKLAM advertisement1

İHSAN KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

1962 doğumlu İhsan Küçüktepe, Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızlarından biridir. Türkiye onu, 1969 yapımı 'Yumurcak' filmindeki 'Çitlenbik' karakteriyle tanıdı ve bu rolüyle kısa sürede geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Yumurcak serisinde 1972 yılına kadar birçok filmde rol alarak adını duyurdu.

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan İhsan Küçüktepe, daha sonra farklı projelerde de yer aldı. 1975'te TRT ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Beşir' karakterini canlandırdı. 1977 yapımı 'İbo ile Güllüşah' filminde ise sokak çocuğu karakterini canlandırdı.

Oyunculuk kariyerinin ardından kamera arkasına yöneldiği bilinen İhsan Küçüktepe, uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı. 2004'te 'Cennet Mahallesi' dizisinde iki bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2006'da ise 'Arka Sokaklar'da bir sezon boyunca rol aldı, 2014'e kadar dizinin ses kayıt ekibinde çalıştı.