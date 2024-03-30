İftara ne pişirsem diye düşünenler için: Ramazan'ın 20. gününe özel Antep lezzetleriyle iftar menüsü alternatifi!

Yuvarlanan köfte, süzek içinde buharda 5 dakika pişirin. Tencerede pişen etin üzerine veya başka bir tencerenin içine 3 bardak su ilave edin, kaynadıktan sonra süzek yerleştirin ve üzerine tencerenin kapağı kapatılarak buharda 5 dakika pişirin. Pişen köfteler geniş bir tepsiye dökün ve soğutun.

Bu arada 2 su bardağı süzme yoğurt, küçük bir tüm yumurta,1 yemek kaşığı sadeyağ veya zeytinyağı,1 tatlı kaşığı un bir tencerede birleştirin ve çok kısık bir ateşte sürekli aynı yönde karıştırarak pişirin. Bu pişirme sırasında, yoğurt üzerin azar azar pişen etin suyundan ilave edin. Pişen yoğurt kabarıp kaynamaya başlayınca, içine yuvarlanan köfteler, kalan et suyu, et, nohutun hepsini ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra yeterince tuz ilave edin ve altını kapatın.

Sadeyağ veya tereyağı bir tavada ısıtın, tava ocaktan alındıktan sonra kuru nane ilave edin. Yağı yemeğin üzerine veya tabaklanan yemeğin üzerine gezdirin.