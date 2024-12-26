İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari ile görüştü

Bakan Yerlikaya, Bakanlık'ta yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini bildiren Yerlikaya, "Sayın mevkidaşıma ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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