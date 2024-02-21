Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        32
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Icardi Ankaragücü maçında ne hareketi yaptı? Icardi ceza alacak mı? Icardi görüntüleri montaj mı, sahte mi? - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçında neler yaşandı? Icardi ceza alacak mı?

        18 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelen MKE Ankaragücü ve Galatasaray arasında Icardi gerginliği yaşandı. Icardi'nin maç sırasında yaptığı iddia edilen hareket, MKE Ankaragücü tarafından tepkiyle karşılandı ve kulüp disiplin soruşturması için başvuruda bulunacağını açıkladı. Ancak Galatasaray görüntüler için 'montaj' dedi. İşte, Galatasaray ile MKE Ankaragücü maçında yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          18 Şubat't MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynan maçta 'hareket' gerginliği yaşandı. Arjantili futbolcu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı iddiasıyla MKE Ankaragücü, TFF'ye başvuracağını açıkladı. Ancak Galatasaray, görüntülerin montaj olduğunu belirtti. İşte, son yaşananlar...

        • 2

          İDDİALARA GÖRE ICARDI ANKARAGÜCÜ MAÇINDA NE YAPTI?

          İddialara göre; Galatasaray oyuncusu Icardi, MKE Ankaragücü taraftarlarına cinsel organını işaret ettiği, müstehcen bir harekette bulundu. Ancak Galatasaray bu iddiaları yalanladı ve görüntülerin montaj olduğunu öne sürdü.

        • 3

          ICARDI GÖRÜNTÜLERİ MONTAJ MI?

          Galatasaray, sosyal medyada gündeme oturan Mauro Icardi görüntüleri için harekete geçti.

          MKE Ankaragücü'nün de başvuru yaptığı görüntülerin montaj video olduğunu belirten sarı-kırmızılı yetkililer kolları sıvamış durumda.

          Kulübün hukuk departmanı, söz konusu görüntüleri paylaşan sosyal medya hesaplarının tespiti üzerinde çalışma yürütürken kısa süre içerisinde adli mercilere başvurarak suç duyurusunda bulunacak.

        • 4

          ICARDI CEZA ALACAK MI?

          Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı iddiasıyla disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

        • 5

          Kulüpten yapılan açıklamada, "18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareketle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Habertürk Anasayfa