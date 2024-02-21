MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçında neler yaşandı? Icardi ceza alacak mı?
18 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelen MKE Ankaragücü ve Galatasaray arasında Icardi gerginliği yaşandı. Icardi'nin maç sırasında yaptığı iddia edilen hareket, MKE Ankaragücü tarafından tepkiyle karşılandı ve kulüp disiplin soruşturması için başvuruda bulunacağını açıkladı. Ancak Galatasaray görüntüler için 'montaj' dedi. İşte, Galatasaray ile MKE Ankaragücü maçında yaşananlar...
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18 Şubat't MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynan maçta 'hareket' gerginliği yaşandı. Arjantili futbolcu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı iddiasıyla MKE Ankaragücü, TFF'ye başvuracağını açıkladı. Ancak Galatasaray, görüntülerin montaj olduğunu belirtti. İşte, son yaşananlar...
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İDDİALARA GÖRE ICARDI ANKARAGÜCÜ MAÇINDA NE YAPTI?
İddialara göre; Galatasaray oyuncusu Icardi, MKE Ankaragücü taraftarlarına cinsel organını işaret ettiği, müstehcen bir harekette bulundu. Ancak Galatasaray bu iddiaları yalanladı ve görüntülerin montaj olduğunu öne sürdü.
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ICARDI GÖRÜNTÜLERİ MONTAJ MI?
Galatasaray, sosyal medyada gündeme oturan Mauro Icardi görüntüleri için harekete geçti.
MKE Ankaragücü'nün de başvuru yaptığı görüntülerin montaj video olduğunu belirten sarı-kırmızılı yetkililer kolları sıvamış durumda.
Kulübün hukuk departmanı, söz konusu görüntüleri paylaşan sosyal medya hesaplarının tespiti üzerinde çalışma yürütürken kısa süre içerisinde adli mercilere başvurarak suç duyurusunda bulunacak.
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ICARDI CEZA ALACAK MI?
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı iddiasıyla disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.
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Kulüpten yapılan açıklamada, "18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareketle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.