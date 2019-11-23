23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray uzun bir süre sonra kendi sahasında yenilgiyle tanıştı. Başakşehir karşılaşması en zor maçlardan birisiydi. Ayağa oynayan, soğukkanlı ve teknik becerisi yüksek bir takım Başakşehir. Bu tür takımlara karşı oynamak gerçekten zordur…
Ancak, Galatasaray seyirci ve saha avantajını iyi değerlendiremedi. İstatistik rakamlar Sarı-Kırmızılıların lehine de olsa, sonuç kötü bitti…
Muslera, Luyindama gibi savunmanın bel kemiği olan iki ismin olmayışı da büyük eksiklikti. Buna rağmen, özellikle ilk yarı oyun üstünlüğü Galatasaray’ın elindeydi. İlk 45 dakika 4 gol pozisyonu vardı. Babel’in iki kafa şutu dışarı giderken, iki pozisyon da ise kaleci Mert gole izin vermedi…
İkinci yarı ise, Galatasaray’ın yalnızca bir gol pozisyonu vardı…
Buna karşın Başakşehir iki pozisyon buldu. Birini gole çevirdi…
Maçın görüntüsüne bakıldığında, iyi oynayan bir Galatasaray vardı sahada. İyi oyunu güçlü kılan usta ayaklar ise ortaya çıkmadı. Ömer, biraz da Babel ile Emre arkadaşlarına oranla daha gayretliydiler. Muslera’nın yerine oynayan Okan, çok önemli bir tehlike yaşamadı. Yediği golde yapacağı fazla bir şey yoktu. Karşı karşıya kaldığı bir anda golü yedi…
Tüm bunlar bir yana, Galatasaray’da işlerin iyi gitmediği ortada. İdeal kadro sahada yoktu elbette. Sezon başından bu yana süren bir kriz söz konusu. Tek başına kaybedilen Başakşehir karşılaşmasına indirgemeden sorunları görmek gerekiyor. Öncelikle savunma kendine güvensiz. Atağa çıkarken kaptırılan toplar sorun. Yedikleri golde yine orta sahada kaptırılan bir top sonucu geldi…
YALNIZ FUTBOLCULAR MI SUÇLU?
Açıkçası Galatasaray eski günlerini arıyor. Eski halinden bir eser yok Sarı-Kırmızılıların. Sezon başında alınan 14 yeni oyuncu ile takımın daha da güçlendiği öngörülüyordu. Fakat gelinen noktada işlerin beklendiği gibi gitmediği ortada. Sürekli oyuncuların performansı gündeme getiriliyor. Hatta teknik direktör Fatih Terim tarafından sıkça eleştiriliyor. Başta Belhanda ve Feghouli neredeyse istenmeyen oyuncular olarak taraftarını önüne atıldı. Geçen sezonun en başarılı iki ismi neden bu kadar kötü oynamayı sürdürüyorlar. Burası da ayrı bir sorun…
12. haftayı geride bıraktığımızda gelecek için umutlanmak zor. Oyuna artı değer katacak oyuncu sayısı bir ikiyi geçmez. Sanki özgüvenlerini yitirmiş Galatasaraylı futbolcular…
Devre arası yapılacak transferlere umut bağlamak ne kadar gerçekçi olur. Kaç oyuncu alabilirsiniz bu mali tablo ile. Tüm bunları masaya koyduğunuzda sorun tek başına sahadaki oyuncuların performansı ile anlatılamaz. Teknik ve taktik yetersizlik de söz konusu mu ? Taraftar karşılaşma sonrası takımı protesto ederken "Bunun bir adım sonrası Fatih Terim’e döner mi" düşüncesini de değerlendirmek gerekiyor…
Kalite, beceri, final pası ve şut gibi eksiklikleri herkes görüyor. Bu görüntü ile Sarı-Kırmızılıların işinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Başakşehir ne kadar güçlü olursa olsun, pozisyon zenginliğinin olmayışı dikkat çekti. Üstelik Başakşehir kötü oyunlarından birini oynadı. İki önemli pozisyon bulmaları da bunu gösteriyor.
BAŞAKŞEHİR SİSTEM TAKIMI
Kazanan Başakşehir’e gelince, Süper Lig’in en iyi kadrosuna sahipler. Yedekleriyle birlikte kaliteli bir ekip olduğu gerçek. Öncelikle pas oyununu iyi yapıyorlar. Baskı altında bile soğukkanlılıklarını yitirmeden, ezberledikleri oyunu oynuyorlar. Galatasaray savunmasının arkasına atılan toplarla sonuca gitmek istediler. Zaman zaman bunu başardılar. Attıkları golde bu tür bir çalışma sonucu geldi. Bu tür takıma karşı baskı kuramazsanız faturayı kesmeleri doğal. İkili mücadelede zayıflar. Fakat ısrarla sistemleştirdikleri oyun planlarından vazgeçmiyorlar. 9 maçtır yenilmiyorlardı. Aldıkları 3 puanla ligin zirvesine çıkmalarını doğal karşılamak gerekiyor. İlginç bir oyun planları ve futbol mantıkları olduğu gerçek…
Dikkatimizi çeken Arda Turan’ın durumu. Oyunun bitimine 3 dakika kala oyuna girdi. Futbolun efsanesi Arda’nın kendini emekliye ayırmasını anlamak zor. Futbola bu denli küskünlüğünü anlamak zor. O da tıpkı Galatasaray gibi eski günlerini arıyor…
Maçın özeti; temposu düşük, kalitesiz bir maç izledik. İlk yarı Galatasaray daha etkindi. Başakşehir ise pas oyunun da başarılıydı. Kaptırılan bir topla golü buldular. Kötü bir oyun oynadılar. Buna rağmen Galatasaray’ın golle buluşamaması tamamen beceriksizlik ve kaliteli ayakların olmayışıydı…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!