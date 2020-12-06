"3 puandan çok fazlası"

Beşiktaş yenilgisi moralleri bozmuştu. Zirvede kalmak için Denizlispor maçının önemi büyüktü. Alınacak 3 puan moral ötesinde yarışın içinde olmak adına değerliydi.

Erol Bulut eleştirileri oklarının altında olmanın sıkıntısını yaşıyor şüphesiz. 'Takım iyi futbol oynamıyor' tartışmaları sürüyor.

Bu karmaşık duygular içerisinde Denizli maçına çıktı Fenerbahçe.

Gustavo'nun yokluğunu Ozan'la gidermek isteyen Erol Bulut, Ferdi'yi ilk 11'e alarak genç oyuncudan büyük beklenti içerisinde olduğunu gösterdi.

Oyununun iki devresini ayrı değerlendirmekte yarar var.

Beşiktaş maçının yarasını sarmak isteyen sarı lacivertliler maça iyi başladı. Ferdi'nin taşıyıp getirdiği topu ağlara göndermek Cisse adına zor olmadı.

İkinci gol ise tam anlamıyla Caner-Gökhan işbirliğinin ürünüydü. Caner'in korner atışını ön direkte bekleyen Gökhan, klasik kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Devrenin sonlarına doğru iki stoper ortaya çıktı. Serdar'ın pasını Tisserand ağlara gönderdi. VAR hakemlerinin uyarısı sonucu ofsayt gerekçesiyle bu gol sayılmadı.

Ancak ilk 45 dakika rakibe pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe vardı sahada. İyi oyun, kaçan pozisyonlar ve oyun üstünlüğü.

İlk yarıyı izleyenler maçın çok farklı bir skorla sarı lacivertliler lehine biteceğini düşünüyorlardı doğal olarak.

Öyle olmadı.

İkinci yarı kelimenin tam anlamıyla bir hakem faciası yaşandı. Sanki Fenerbahçe'yi doğramak için sahaya çıkmıştı Ali Palabıyık.

55'inci dakikada penaltı noktasını gösteren Ali Palabıyık, VAR uyarısı ile pozisyonu izlemeye giderken yüzüne darbe aldığını söyleyen Serdar Aziz'e sarı kart gösterdi.

Bu kartı neden gösterdiğini kimse anlayamadı. Ardından penaltıyı işaret ederek Serdar'a ikinci sarı kartı çıkardı. Ve Serdar oyun dışı kaldı.

Hakemin bu davranışı kesinlikle kötü niyetli oluşunun göstergesiydi. Eline fırsat geçince Fenerbahçe'yi eksik bıraktı.

İşte bu nedenle kazanılan 3 puan çok şey ifade ediyor. Zirvede kalmak, hakeme rağmen galip gelmek ve Beşiktaş yenilgisini telafi etmek. Fenerbahçe, Denizli galibiyeti ile 3 puandan fazlasını aldı demek abartı olmaz bu tabloya bakınca.

Şimdi takım 10 kişi kalınca ne oldu diye baktığımızda karanlık bir tablo görüyoruz. Film tersine dönmüş, sahasından çıkamayan bir takım ve sürekli pozisyon bulan Denizlispor.

Ev sahibi takımın baskısını tek başına durduran Altay olmasa ne olurdu acaba?

Rakamlara bakınca ürkütücü bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Bir penaltı kurtaran kaleci Altay, 7 net gol vuruşuna dur diyerek tarih yazdı bir anlamda. Abartısız sahanın yıldızıydı.

Fenerbahçe gibi bir takım on kişi de olsa bir aksiyon gösteremiyorsa oturup düşünmek gerekir.

Ya Altay o kurtarışları yapmasaydı?

Erol Bulut, galibiyet güzel, değerli ve anlamlı.

Yine de şu ikinci yarıdaki oyunu birkaç kez izlemende yarar var. Hem kendin hem de Fenerbahçe için.