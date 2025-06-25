İbrahim Maalouf ve Hiba Tawaji, İstanbul'da konser verdi

Dünya çapında ünlü enstrümantalistlerden İbrahim Maalouf ile aynı zamanda oyuncu da olan eşi Hiba Tawaji, senfonik orkestra eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde konser verdi.

İkili konserde; 'Toulouse', 'La Vie En Rose', 'Fais Moi Une Place', 'Les Mots Bleus', 'La Javanaise', 'Que Je Taime', 'Les Moulins/La Bidayi', 'Jardin DHiver', 'Dernieres Danse', 'True Sorry', 'Papaoutai', 'Je Taimais Je', 'Je Taime Et Je Taimerai' ve 'Aramam' parçalarının da aralarında olduğu geniş bir repertuvarı seslendirdi.

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Konsere gelenleri, Türkçe selamlayan İbrahim Maalouf; "Umarım iyisinizdir. Bugün burada sizinle olduğum için çok mutlu, onurlu ve gururluyum. Bu özel geceye gelen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu programı orkestra şefi Murat Cem Orhan gibi bir usta ile yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

"SİZE BİR AŞK GECESİ SUNMAK İÇİN GELDİK"

İbrahim Maalouf, programın tamamen aşkla ilgili olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: Size bir aşk gecesi sunmak için Fransa ve Lübnan'dan geldik. Fransız şarkıları etrafında bir aşk programı sunacağız. Fransızların aşkı ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Program sevdiğimiz her türlü müziğin bir karışımı olduğu için gerçekten sevdiğim müzisyenleri de yanımda getirdim.

Çok duygusal olduğunun altını çizen İbrahim Maalouf; "Bu programı eşimle üçüncü kez yapıyoruz. Bir kez Fransa'da, bir kez de New York'ta yapmıştık. Dünyanın en güzel kadını ve sesiyle aynı sahneyi paylaşmak benim için olağanüstü bir yolculuk" diye konuştu. Hiba Tawaji ise İstanbul'da olduğu için çok heyecanlı olduğunu kaydederek; "Bu gece burada harika bir seyirci kitlesi, orkestra, müzisyenler ve şefle birlikte olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı. REKLAM Fransız müziğinin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde ikili, geleneksel melodileri modern dokunuşlarla yorumladı. Konserin son bölümünde, eşi için sürpriz yaptığını söyleyerek, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendiriciyi sahneye davet eden İbrahim Maalouf, şunları söyledi: Hiba'dan gizli tutmak zor oldu. Yıllarca Türk müziği dinledim, sonra Hiba ile tanıştım. Hiba'nın ailesi Türk kökenli ve buraya Lübnan'dan geldiler. Hiba'ya ve ailesine sürpriz yapmak istedim. Bu hayatımın en özel anlarından biri. İdollerimden biri burada olacak. Hüsnü Şenlendirici de babasının da trompet çaldığına dikkati çekerek; "İbrahim Maalouf bu geleneği devam ettiriyor. O nedenle İbrahim ile ilk tanıştığımızdan bu yana aramızda çok özel bir enerji var" dedi.

İkili, oğulları Nael'in 4'üncü yaş gününü de sahnede kutladı. Nael sahneye çıkarak kendisi için hazırlanan pastayı anne ve babası ile üfledi. Fotoğraflar: AA