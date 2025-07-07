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        Haberler Objektife Takılanlar İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza'nın aşk tatili - Magazin haberleri

        İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın aşk tatili

        Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza, Çeşme'de görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:26
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        Aşk Çeşme'si
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

        İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, Çiftlikköy'deki bir plajda görüntülendi. Keyiflerinin bir hayli yerinde olduğu görülen çiftten Sponza'nın karın kasları dikkat çekti.

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        Bir süre denizde sohbet eden İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın, birbirlerine aşk dolu bakışmaları da objektiflere yansıdı.

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        #İbrahim Kutluay
        #Edvina Sponza

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