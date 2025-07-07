İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın aşk tatili
Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza, Çeşme'de görüntülendi
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, tatil sezonunu Çeşme'de açtı.
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, Çiftlikköy'deki bir plajda görüntülendi. Keyiflerinin bir hayli yerinde olduğu görülen çiftten Sponza'nın karın kasları dikkat çekti.
Bir süre denizde sohbet eden İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın, birbirlerine aşk dolu bakışmaları da objektiflere yansıdı.