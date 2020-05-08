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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; aşkları tam gaz devam eden eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Sahilde yürüyüş yapan Kutluay ile Sponza, koronavirüs salgınına karşı maske takarak tedbiri elden bırakmadı. Eski basketbolcu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kolay gelsin arkadaşlar" diyerek sevgilisi ile evinin yolunu tuttu.

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