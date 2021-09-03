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İbrahim Kutluay'dan Berrak Tüzünataç açıklaması: Yakınlaşma söz konusu değil! - Magazin haberleri

İbrahim Kutluay'dan Berrak Tüzünataç açıklaması

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Kutluay, konuyla ilgili, "Berrak Hanım ve bir arkadaş grubumuzla hep birlikte tatil yaptık. Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil. Berrak sadece arkadaşım." ifadelerini kullandı

03.09.2021 - 09:53 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyetik güzel Edvina Sponza ile yollarını dört ay önce ayıran eski basketbolcu İbrahim Kutluay, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir ilişkiye başladığı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

  • "YAKINLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

    "Berrak Hanım ve bir arkadaş grubumuzla hep birlikte tatil yaptık." diyen Kutluay, "Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil. Berrak sadece arkadaşım." ifadelerini kullanarak hakkında çıkan aşk haberlerine son noktayı koydu.

  • "BİZİM ÇOCUKLARIMIZ VAR TABİİ Kİ GÖRÜŞECEĞİZ"

    46 yaşındaki eski basketbolcu, gazetecilerin eski eşi Demet Şener'in, "İbrahim'e artık kırgın değilim." sözlerinin hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

    Bizim çocuklarımız var, tabii ki konuşacağız, görüşeceğiz. Gayet medeni bir şekilde fikir alışverişi yapacağız. 

    Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın, Ömer ve İrem adında iki çocuğu var.

  • "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine dört ay önce yeniden nokta koyma kararı alan İbrahim Kutluay, hayatında kimsenin olmadığını belirtti.

  • ESKİ EŞİYLE BARIŞTI

    Öte yandan Cenk Küpeli ile ayrıldıktan sonra eski eşi İbrahim Kutluay ile barışan Şener, "Çocuklarımız için bir araya geldik. Görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgınlık ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim içim zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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