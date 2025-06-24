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        Haberler Gündem Çevre İbradı'da keneye karşı 800 keklik | Son dakika haberleri

        İbradı'da keneyle mücadele için 800 kınalı keklik doğaya salındı

        Antalya'nın İbradı ilçesinde kene gibi zararlı türlerde biyolojik mücadele için 800 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:20
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        İbradı'da keneye karşı 800 keklik
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        Antalya'daki Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliği, doğadaki keklik popülasyonunu dengelemek, kene gibi zararlı türlerde biyolojik mücadeleye katkı sağlamak için İbradı ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

        Kekliklerin doğaya salınması etkinliğine İbradı Kaymakamı İbrahim Cem Deveci, Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefi Candaş Karabıyık, İlçe Emniyet Amirliği personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefi Candaş Karabıyık, gazetecilere, salım yapılan alanlarda kekliklerin doğaya uyum sağlamaları için gerekli hazırlıkların yapıldığı ve sürecin takip edileceğini kaydetti.

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