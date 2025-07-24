İBB YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERECEK

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kurulan merkezlerde, psikolojik danışman ve rehberlerden (PDR) oluşan uzmanlar, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarına göre hangi üniversiteleri tercih edebileceklerine dair destek olacak.

İBB’nin 180 kişiden oluşan danışman kadrosu, tercih listelerini oluştururken gençlerin yeteneklerini, tercih edecekleri alanlarla ilgili beklentilerini, eğitim için başka bir şehirde yaşamak isteyip istemediklerini, tercih yapacakları üniversitenin bulunduğu şehrin barınma imkanlarını, ulaşım olanaklarını ve diğer etkenleri göz önünde bulundurmaları gerektiği gibi konularda da rehberlik edecek.