İBB soruşturmasında KİPTAŞ Müdürü Kurt'un da aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın da aralarında yer aldığı 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın da ifadeleri alındı.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından 36 şüpheli tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun da bulunduğu 25 kişi tutuklandı. 21 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 zanlının isimleri ise şöyle:

"İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, muhasebe müdürü Murat Bıyık, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, muhasebeci Murat Sinan Sepetçi, iş insanları Sarp Yalçınkaya, Seza Büyükçulha, Berat Çağrı Kapki ve İlker Hamal, iş kadınları Nezahat Kurt ile Serpil Altıntaş, çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz ve Ogün Soytekin, İBB memuru ve harita mühendisi Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç ve Adem Soytekin'in koruması Murat Erenler."

"İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Burak Alp, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı - İhale Komisyonu Üyesi Akif Gündüz, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Yıldırım, İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü Ahmet Önal, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı Osman Şahin, Yapı Merkezi İnş ve San AŞ'de inşaat mühendisi Mustafa Erkan Saatçi, eski Kültür AŞ Sanat Yönetimi çalışanı Habibe İlknur Kaya​​​​​ ve iş insanları Yusuf Şahin, şirket Genel Müdürü Abdussamet Baydar ile Murat Şeyhmus Sarıboğa."

10 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANMIŞTI

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB bilgisayar işletmenleri Fadime Şimşek İpşir ve Abdulbaki Yayla, İBB mühendisleri Atilla Alkan, Burak Salman, Davut Şener, Mehmet Zeki Ertürk, Sezen Algedik ve Ferhat Fazlıoğlu, İBB teknikeri Hakan Kuk ile Muhammet Burak Gönültaş da adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.