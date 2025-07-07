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        Haberler Gündem İstanbul İBB BELTUR'da işten çıkarılan işçilere destek | Son dakika haberleri

        İBB BELTUR'da işten çıkarılan işçilere destek için zincirli eylem

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR'da işten çıkarıldıkları öne sürülen işçiler nedeniyle Saraçhane'deki İBB binasının önündeki demir korkuluklara kendilerini zincirle bağlayan 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:43
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        İBB BELTUR'da işten çıkarılan işçilere destek
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        Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR çalışanı 3 işçinin işten çıkarılması nedeniyle başkanlık binasının önünde bir araya gelerek, "Hukuksuz işten atıldık, adalet istiyoruz" pankartı açtı.

        "BELTUR işçisi yalnız değildir" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atan gruptakilerden 3'ü işçi 7 kişi, İBB'nin önündeki demir korkuluklara kendisini zincirle bağladı. Polis ekipleri, zincirleri demir makasla kesip 7 kişiyi gözaltına aldı.

        İşçilerin avukatı Sıla Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BELTUR'daki 3 işçinin "yöneticilere hakaret" suçlamasıyla işten çıkarıldığını iddia etti.

        Bunun ardından işçilerin direnişe başladığını dile getiren Öztürk, "Yeri geldi seslerini duyurmak için BELTUR önüne gittiler. Yeri geldi Saraçhane'nin tam karşısındaki Bozdoğan Kemeri'ne çıktılar. Bugün 18. günde ise Saraçhane'de, İBB'nin önünde seslerini duyurabilmek için kendilerini demirlere zincirlediler" diye konuştu.

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        #istanbul haberleri
        #BELTUR
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