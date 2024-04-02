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        Haberler Magazin Hüsnü Şenlendirici İzmir-Bergama belediye meclisine giremedi - Magazin haberleri

        Hüsnü Şenlendirici belediye meclisine giremedi

        Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti'nin İzmir - Bergama meclis listesinde birinci sıra adayı olmuştu. AK Parti adayı Sadık Doğruer'in belediye başkanı kontenjanından aday gösterilen Şenlendirici, belediyeyi CHP'li Tanju Çelik kazanınca meclise giremedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:41
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        • 1

          İzmir - Bergama'da yaşayan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, aynı ilçeden AK Parti tarafından birinci sıra meclis üyesi adayı olarak gösterilmişti.

        • 2

          Hüsnü Şenlendirici; "Herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim. Kültür Sanat ve Müzik Elçisi olma misyonuyla kabul ettim" ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          AK Parti adayı Sadık Doğruer'in belediye başkanlığı kontenjanından aday gösterilen Hüsnü Şenlendirici, belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi adayı Tanju Çelik kazanınca meclise giremedi.

          Bergama'da, CHP'li Tanju Çelik oyların yüzde 51.53'ünü, Sadık Doğruer ise yüzde 42.58'ini aldı.

        • 4

          Hüsnü Şenlendirici; "Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmemle ilgili bir açıklama yapma gereği duydum. Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim. Değerli dostum Sadık Doğruer’in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanı'ndan direkt aday olarak gösterildim. Ben de bu 'Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini', doğup büyüdüğüm Bergama’ya faydalı olmak adına, bir nevi 'Kültür Sanat ve Müzik Elçisi' olma misyonu ile kabul ettim. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim. Kültür ve Sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütünleştirici kavramlardır. Memleketim Bergama’nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum. Bu isteğimin siyasi çekişmelere konu edilmesini doğru bulmuyorum. Kamuoyuna saygılarımla..." açıklamasını yapmıştı.

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