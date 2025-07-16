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        Haberler Dünya Husilerden İsrail'e saldırı | Dış Haberler

        Husilerden İsrail'e saldırı

        Husiler, İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:06 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:06
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        Husilerden İsrail'e saldırı
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'in güneyine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 3 İHA ile İsrail'i hedef aldıklarını söyledi.

        Seri, 2 İHA'nın İsrail'in güneyinde Negev bölgesinde bir askeri hedefe, bir İHA'nın da Eilat Limanı'na gönderildiğini belirtti.

        Saldırıların "başarılı olduğunu" söyleyen Seri, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sona erene ve ablukası kalkana kadar saldırılarının süreceğini ifade etti.

        İsrail ordusu, Eilat bölgesinde Yemen'den gönderilen bir İHA'ya müdahale ettiklerini duyurmuştu.

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