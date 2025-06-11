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        Haberler Magazin Hüseyin Goncagül'ün sağlık durumu hakkında açıklama

        Hüseyin Goncagül'ün sağlık durumu hakkında açıklama

        Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, yoğun bakımda tedavi görüyor. Goncagül'ün yeğeni müzisyen Yusuf Goncagül, amcasının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:16
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        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
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        Geçtiğimiz çarşamba günü kalp ameliyatı olan Hüseyin Goncagül'ün yeğeni müzisyen Yusuf Goncagül, amcasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Hüseyin Goncagül
        Hüseyin Goncagül

        "AMELİYAT ESNASINDA BEYNİNE PIHTI ATTI"

        Yusuf Goncagül; "Hüseyin amcam çarşamba günü kalp ameliyatı oldu. Son bir haftada kalbindeki sıkışmalardan dolayı doktora gittiğinde, stent takılmasının yeterli olmadığı, bypass ameliyatının şart olduğu, kalp krizi riski olduğu için kalp ameliyatı olması gerektiği söylendi. Ameliyat esnasında beyne pıhtı atmış ve durumu halen kritikliğini koruyor. Şu an yoğun bakımda. Uyanmasını bekliyoruz ve dua ediyoruz" dedi.

        "HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ"

        Yusuf Goncagül; "O hep bizi güldürürdü herkes neşeli halini hatırlıyor, inşallah çıkarsa hep birlikte tekrar neşeli günlerimize döneriz. Herkesten de dua bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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        Hüseyin Goncagül'ün kardeşi Osman Goncagül, tedavi sürecinin olumlu ilerlemediğini ve ağabeyinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

        Tedavi sürecine değinen Osman Goncagül, "Ağabeyim Hüseyin Goncagül, 4 - 6 yaş Kur'an kursunun yıl sonu çocuk etkinliklerinde sahnedeyken kalbinde yanma ve acıma hissediyor. Program bitmek üzereyken oluyor, mikrofonu verip sahneden iniyor. Daha önce de kalp krizi geçirmiş aslında ama fark edilmemiş" şeklinde konuştu.

        Televizyon sunucu ve tiyatrocu Burak Sezen de uzun yıllar birlikte çalıştıkları, mesleki olarak çok şey öğrendiği ustası Hüseyin Goncagül'ün sağlık durumunun kritik olması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

        Tedavisi yoğun bakımda devam eden Hüseyin Goncagül için sevenlerinin dua ettiğini dile getiren Burak Sezen, "Sınıf arkadaşı oldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da arayıp ilgilendi, uzun yıllar birlikte okumuşlar. Telefonda hanımıyla konuştular, hatta '1145 Hüseyin Goncagül' olarak okul numarasını da söyledi" açıklamasını yaptı.

        Burak Sezen; "Ben 18 - 19 yaşımdayken Hüseyin Goncagül hocamın yanına geldim, asistanıydım. Tam 30 senedir Goncagül hocamın yanındayım. Şu anda TRT Çocuk'ta 'Haberin Olsun' programını sunuyorum. Goncagül hocam da bizim programın danışmanı, hala ekranda ismi görünüyor, birlikteliğimiz devam ediyor. Kanal 7'de 10 sene birlikteydik sonra birkaç televizyona daha geçtik, baba - oğul ilişkimiz vardı" dedi.

        "BU YAMUK DÜNYADA YAMULMAYAN ENDER İSİMLERDEN BİRİ"

        Pek çok başarılı tiyatrocu ve sunucunun Hüseyin Goncagül'ün tedrisatından geçtiğini vurgulayan Burak Sezen; "Goncagül hocam gerçekten bizim camianın çok önemli bir sanatçısı ve duruşunu bir gram bozmamıştır, bir misyonu vardır. Hüseyin Goncagül denilince akla kibarlığı, nazikliği, cömertliği gelir ve gerçekten tam bir dava ehlidir. Bu yamuk dünyada yamulmayan ender isimlerden birisidir Hüseyin Goncagül" ifadesini kullandı.

        İstanbul Valisi Davut Gül, hastaneye giderek Hüseyin Goncagül'ün sağlık durumuyla ilgili bilgi alırken ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        #Hüseyin Goncagül

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