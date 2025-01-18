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        Haberler Magazin Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü - Magazin haberleri

        Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü

        Ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal'ın annesi Aysel Danyal, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:38
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        Usta oyuncunun acı günü
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        Hüseyin Avni Danyal, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. 62 yaşındaki ünlü oyuncu, annesi Aysel Danyal'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Danyal; "Annem Aysel Danyal'ı sonsuzluğu uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camii’nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir" dedi.

        Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal da acı haberi sosyal medyadan paylaştı. Özgen Kılıçarslan Danyal, kayınvalidesi Aysel Danyal ile birlikte olduğu fotoğrafı; "Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim" mesajıyla yayınladı.

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        #hüseyin avni danyal

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