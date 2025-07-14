Hurts'ten duygusal ve elektronik konser

PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında synth-pop dünyasının etkileyici temsilcilerinden Hurts, %100 Müzik katkılarıyla 2 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. 2010 yılında yayımladıkları “Wonderful Life” ve “Stay” gibi hit parçalarla büyük çıkış yakalayan grup, aynı yılın en hızlı satan yeni grubu olma unvanını taşıyor. Theo Hutchcraft ve Adam Anderson’dan oluşan Hurts, sahnedeki güçlü varlıkları ve kendine özgü müzikal dili ve atmosferik melodileriyle müzikseverleri 2 Ağustos akşamı karşılamaya hazırlanıyor.

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İlk albümlerinin ardından yaklaşık iki yıl süren bir turneye çıkan grup, 250.000’i aşkın bilet satarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Exile, Surrender, Desire ve Faith albümleriyle üretkenliğini sürdüren Hurts, Ocak 2024’te Luciano ile birlikte yeniden düzenledikleri “Wonderful Life” ile Almanya, İsviçre ve Avusturya listelerinde zirveye yerleşti. Zorlu PSM’de, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında gerçekleşecek bu özel konser, grubun nostalji ve yeniliği bir araya getiren enerjisiyle Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz bir geceye dönüşecek.