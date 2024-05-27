Hülya Koçyiğit: İnternetteki o bilgi yanlış

Sevginin sanatçılar için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Hülya Koçyiğit, şunları kaydetti: Hayat, birbirimizi anladıkça, bir arada oldukça, birbirimize sevgimizi gösterebildikçe güzelleşiyor. Hepiniz hoş geldiniz, çok mutluyum. İyi ki beni davet ettiniz. Tabii ki Şanlıurfa'ya ilk gelişim değil. Defalarca bu kenti ziyaret ettim. En son geldiğimde de Göbeklitepe'yi ziyaret etmek nasip olmuştu ama tekrar geleceğim. Bu sefer de Karahantepe için geleceğim, orayı da çok merak ediyorum. Fırsat buldukça zaten geliyorum. Gerçekten Şanlıurfa çok bereketli bir şehir çok severek geldiğim bir şehrimiz, iyi ki buradayım.