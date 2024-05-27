Hülya Koçyiğit: İnternetteki o bilgi yanlış
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı. Koçyiğit, etkinlikte kendisiyle ilgili internette yazan yanlış bilgiyi açıkladı
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Hülya Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfalı sevenleriyle buluştu.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki söyleşi gerçekleştiren Hülya Koçyiğit, kentin edebiyata, kültüre ve sanata ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.
Türk sinemasının halkla bütünleştiğine işaret eden Hülya Koçyiğit, insanların sevgisini hak edebilmek için çok çalıştığını anlattı.
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Sevginin sanatçılar için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Hülya Koçyiğit, şunları kaydetti: Hayat, birbirimizi anladıkça, bir arada oldukça, birbirimize sevgimizi gösterebildikçe güzelleşiyor. Hepiniz hoş geldiniz, çok mutluyum. İyi ki beni davet ettiniz. Tabii ki Şanlıurfa'ya ilk gelişim değil. Defalarca bu kenti ziyaret ettim. En son geldiğimde de Göbeklitepe'yi ziyaret etmek nasip olmuştu ama tekrar geleceğim. Bu sefer de Karahantepe için geleceğim, orayı da çok merak ediyorum. Fırsat buldukça zaten geliyorum. Gerçekten Şanlıurfa çok bereketli bir şehir çok severek geldiğim bir şehrimiz, iyi ki buradayım.
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Hülya Koçyiğit, etkinlikte kendisiyle ilgili internette yazan yanlış bir bilgiyi de açıkladı.
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Metin Erksan’ın ricasıyla Ses Dergisi yarışmasına katıldığını söyleyen Hülya Koçyiğit; "İnternette yarışmayı kazandığım yazıyor ama bu yanlış. Yarışmayı Ajda Pekkan kazandı" dedi.
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Gençlik yıllarında Hollywood’tan teklif aldığını da belirten sanatçı; "Festivallere bazı insanları yolluyorlar yeni yetenekleri keşfetmek için, artist ajanı diyorlar onlara, 'Susuz Yaz’ı seyrettikten sonra benimle tanışmak istediler ve bana bir teklifte bulundular. 16 yaşındaydım, böyle bir maceraya girebilecek bir cesaretim yoktu. Reddetmek durumunda kaldım" diye konuştu.
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