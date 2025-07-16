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        Haberler Bilgi Magazin Hükümet Kadın konusu ne, nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncu kadrosunda kimler var?

        Hükümet Kadın konusu ne, nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncu kadrosunda kimler var?

        Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak Hükümet Kadın filmi hakkında detaylar araştırılıyor. Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadının hikayesini anlatan Hükümet Kadın hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Hükümet Kadın konusu ne, nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 18:22 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:22
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        • 1

          Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu BKM ve Necati Akpınar imzalı film bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. Başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte film hakkında bilgiler...

        • 2

          HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NE?

          Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur.

          Kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir.

        • 3

          HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

          Demet Akbağ - Xate

          Sermiyan Midyat - Faruk

          Mahir İpek - Ikram

          Gülhan Tekin - Fehime

          Burcu Gönder - Güle

          Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

          Nazmi Kırık - Ferhat

          Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

          Ayberk Atilla - Şeyhmuz

          Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

          Bülent Çolak - Baran

          Haki Biçici - Behçet

          Renan Bilek - Müfettis Tugrul

          Kemal Uçar - Komutan Celal

          Muhammed Akay - İmam

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