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        Haberler Bilgi Ekonomi Horoz Lojistik için gong çaldı! Horoz Lojistik halka arz sonuçları, fon kullanımı, BIST kodu

        Horoz Lojistik için gong çaldı! Horoz Lojistik halka arz detayları

        Horoz Lojistik için gong 7 Haziran itibarıyla çaldı. 'HOROZ' koduyla BIST'te işlem görmeye başlayan firmanın halka arzına neredeyse 2 milyon kişi katıldı. İşte, Horoz Lojistik halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 08:44 Güncelleme: 07.06.2024 - 08:44
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        • 1

          Horoz Lojistik için gon çaldı! Bugün borsada işlem görmeye başlayacak firmanın halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak belirlemdi. 20 milyon 500 bin lot dağıtan firma halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 40 ile 45'ini işletme sermayesi için kullanacak. İşte, Horoz Lojistik halka arz detayları...

        • 2

          HOROZ LOJİSTİK İÇİN GONG ÇALDI!

          Horoz Lojistik 29-30-31 Mayıs tarihinde arasında talep toplayadı. Firma 7 Haziran itibarıyla BIST'te işlem görüyor.

        • 3

          HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ SONUÇLARI

          Toplamda 20.500.000 lot dağıtımı yapan firmanın halka arzına 1.689.136 kişi katıldı. Kişi başına 605 TL değerinde 11 lot düştü.

        • 4

          HOROZ LOJİSTİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Horoz Lojistik 55 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi.

        • 5

          HOROZ LOJİSTİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Horoz Lojistik katılım endeksine ve T1-72 bakiyesine uygun değildir.

        • 6

          HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ GELİRLERİNİ NEREDE KULLANACAK?

          Yüzde 10 ile 15’ini elektrikli araç satın alımında,

          Yüzde10 ile 15’ini Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunda,

          Yüzde 20 ile 25’ini e-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesinde,

          Yüzde 5 ile 10’unu depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde,

          Yüzde 40 ile 45’ini İşletme sermayesinde kullanacak.

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