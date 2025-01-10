Hong Kong'da iki Trabzonlu!
Hong Kong'da iş nedeniyle bulunan iki Trabzonlu vatandaş karşıdan karşıya geçerken denk geldi. Sosyal medyada paylaşılan bu karşılaşma izleyenleri güldürdü
Giriş: 10.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:10
Hong Kong'da dün iş nedeniyle bulunan biri pilot diğer gemi personeli iki Trabzonlunun karşıdan karşıya geçerken karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
İHA'da yer alan habere göre pilot olan kişi o anları anbean kayda alırken, gemi personelinin üzerinde Trabzonspor forması olduğu görüldü.
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