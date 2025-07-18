Hollywood'un yaşlı kurtları bir arada: Nick Nolte, Sean Penn ve Josh Brolin'in akşam yemeği
Hollywood'un usta isimleri Nick Nolte, Sean Penn ve Josh Brolin; bir başka usta isim Robert De Niro'nun Malibu'daki restoranında buluştu
Hollywood'un yaşayan efsanelerinden 84 yaşındaki Nick Nolte, sinemanın kendisi gibi usta isimleri Sean Penn ve Josh Brolin'le akşam yemeğinde buluştu. Geriye taranmış uzun beyaz saçları, uzun sakalı ve düğmeleri tamamen iliklenmemiş gömleğiyle Nolte, salaş bir görünümdeydi.
Nick Nolte - Josh Brolin
Nolte, 57 yaşındaki Josh Brolin ve 64 yaşındaki Sean Penn'le birlikte, ortaklarından birinin Robert De Niro olduğu bir Japon restoranına gitti. Hollywood'un ustaları, Malibu'daki restoran çıkışında, araçlarını beklerken görüldü.
Sean Penn
Nick Nolte ve Sean Penn, 1997 yapımı Oliver Stone'un yönettiği 'U Turn' filminde Jennifer Lopez'le birlikte rol aldılar. Birbirlerini yaklaşık 30 yıldır tanıyan ikili, 1998 yapımı 'The Thin Red Line' filminde Jim Caviezel ile birlikte oynadı. Ayrıca 2013 yapımı 'Gangster Squad' filminde Josh Brolin ile birlikte rol aldılar.
Sean Penn ve Josh Brolin restorandan aynı araçla ayrıldı
Nick Nolte ve Josh Brolin de 1997 yapımı 'Nightwatch' filmi için birlikte kamera karşısına geçti.