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        Haberler Gündem İstanbul Hollywood filmi gibi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hollywood filmi gibi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Ataşehir'de Hollywood filmlerini aratmayan sahneler yaşandı. Dur ihtarına uymayan sürücü gaza basıp polisten kaçtı. Nefes kesen kovalamaca lastiklere açılan ateşle son buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:59
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Ataşehir'de Hollywood filmlerini aratmayan sahneler yaşandı.

        Dur ihtarına uymayan sürücü gaza basıp polisten kaçtı.

        Nefes kesen kovalamaca lastiklere açılan ateşle son buldu.

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