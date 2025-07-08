Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? VNL Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?
2025 FIVB Milletler Ligi'nde heyecan 3. hafta maçları ile sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin üçüncü haftasında Hollanda ile karşılaşıyor. Hollanda'nın Apeldoorn oynanacak voleybol karşılaşması öncesinde, "Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? VNL Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtı sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Filenin Sultanları 3. hafta maç programı ile Hollanda-Türkiye voleybol maçı tarihi ve yayıncı kuruluşu...
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Filenin Sultanları 3. hafta maç programı belli oldu. Bu kapsamda A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasında Hollanda ile karşılaşacak. Üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takım finallere adını yazdıracak. Peki, "Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hollanda-Türkiye voleybol maçı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak.
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HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye / TRT Spor Yıldız
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye / TRT 1
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor
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FİLENİN SULTANLARI’NIN 3. HAFTA KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi 3. hafta maç kadrosu açıklandı. Kadroda Hande Baladın ve Cansu Özbay sakatlıkları nedeniyle yer almazken, ilk iki haftada kaptanlık görevini üstlenen Simge Aköz de kadroda yer almadı.
Dilay Özdemir, Eylül Akarçeşme, Sinead Jack Kısal ise ilk kez kadroda yer bulan isimler oldu.
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken (Kaptan), Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Kaptan: Meliha Diken