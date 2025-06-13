2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi. Turnuvaya istediği gibi başlangıç yapamayan Filenin Efeleri, ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Çin'de oynanacak müsabakada hata yapmak istemiyor. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı ve saati.