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        Haberler Bilgi Spor HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maçı canlı izle

        Hollanda-Türkiye maçı canlı izle! Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Turnuvaya istediği gibi başlangıç yapamayan Filenin Efeleri, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Millilerin mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler ise Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 12:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:28
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        • 1

          2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi. Turnuvaya istediği gibi başlangıç yapamayan Filenin Efeleri, ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Çin'de oynanacak müsabakada hata yapmak istemiyor. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı ve saati.

        • 2

          HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          VNL'nin ilk ayak müsabakalarında Çin'in Xi'an kentinde mücadele eden Filenin Efeleri, Sırbistan’ın ardından Hollanda ile karşılaşacak.

          Hollanda-Türkiye voleybol maçı, 13 Haziran 2025 Cuma günü yani bugün saat 15.30'da başlayacak.

        • 3

          HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Filenin Efeleri’nin heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        • 5

          KADRO

          Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

          Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

          Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

          Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

          Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        • 6

          FİLENİN EFELERİ 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          11 Haziran 2025

          TSİ 15.30 Sırbistan (3-1) Türkiye

          13 Haziran 2025

          TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)

          14 Haziran 2025

          TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)

          15 Haziran 2025

          TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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